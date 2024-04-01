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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.18
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKTAY ÇETİN 296 %0.20 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN YAZICI 183 %0.33 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL BAYBARS SARUHAN 63 %0.23 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT ÇAĞLAR 68 %0.14 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RASİM USTA 9 %0.05 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN SARI 42 %0.13 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH YUSUF ERGEZEN 103 %0.19 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM CAN SARUHAN 11 %0.13 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAFAK KURU 38 %0.09 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH TİRYAKİ 16 %0.10 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN BAL 9 %0.05 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBİL BEKTAŞ 17 %0.09 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYKUT KAAN SARUHAN 9 %0.03 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH ÖREN 126 %0.16 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET USTA 60 %0.59 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF BEKTAŞ 7 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı