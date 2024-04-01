|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH YILMAZER
|249
|%0.17
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET KÜRŞAT BİLGİLİ
|69
|%0.80
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEFİK ARMAN
|30
|%0.07
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAMIK KEMAL ERTAŞ
|14
|%0.08
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA MURAT KARAHAN
|77
|%0.10
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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