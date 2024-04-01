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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH YILMAZER 249 %0.17 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET KÜRŞAT BİLGİLİ 69 %0.80 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEFİK ARMAN 30 %0.07 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAMIK KEMAL ERTAŞ 14 %0.08 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA MURAT KARAHAN 77 %0.10 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı