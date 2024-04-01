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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%12.39 0
İL GENEL MECLİSİ
%5.31
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTAÇ ÇAKIROĞLU 13762 %9.45 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEREF TAN 1649 %2.94 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED EKŞİOĞLU 1724 %3.44 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH SATIR 249 %1.49 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET ÖZER 657 %2.01 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR BÜYÜKER 888 %1.68 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN BİLİCİ 244 %2.84 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZHAN COŞKUN 1445 %3.57 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TAN 511 %3.04 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ŞEN 1010 %5.20 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU 930 %3.56 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MECİT PARA 3289 %4.24 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZDEMİR ÖZCAN 561 %5.48 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL GÜVEN 73 %1.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı