|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTAÇ ÇAKIROĞLU
|13762
|%9.45
|Detay
|
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEREF TAN
|1649
|%2.94
|Detay
|
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED EKŞİOĞLU
|1724
|%3.44
|Detay
|
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH SATIR
|249
|%1.49
|Detay
|
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET ÖZER
|657
|%2.01
|Detay
|
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR BÜYÜKER
|888
|%1.68
|Detay
|
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN BİLİCİ
|244
|%2.84
|Detay
|
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZHAN COŞKUN
|1445
|%3.57
|Detay
|
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TAN
|511
|%3.04
|Detay
|
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ŞEN
|1010
|%5.20
|Detay
|
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU
|930
|%3.56
|Detay
|
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MECİT PARA
|3289
|%4.24
|Detay
|
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZDEMİR ÖZCAN
|561
|%5.48
|Detay
|
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL GÜVEN
|73
|%1.50
|Detay