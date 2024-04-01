|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİRAN YASA
|20420
|%14.02
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AKCAN
|5301
|%9.44
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ GÖZYUMAN
|4387
|%16.17
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK ÇİÇEK
|3007
|%6.00
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERCAN EĞİN
|1838
|%11.00
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK YILDIZ
|11439
|%34.98
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MENDERES AYVAZ
|4257
|%8.04
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MURAT ÇORUHLU
|3857
|%44.96
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP ÖZDEMİR
|12565
|%31.07
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR YAZGAN
|8204
|%48.86
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP ERDOĞAN
|4897
|%27.80
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNDER BİLALOĞLU
|545
|%2.81
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH BEKİR
|1204
|%4.61
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR
|8237
|%10.61
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET EMİN KURUOĞLU
|483
|%4.72
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL ÖZEN
|992
|%20.41
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