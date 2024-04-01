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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%12.75 3
İL GENEL MECLİSİ
%15.18
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİRAN YASA 20420 %14.02 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AKCAN 5301 %9.44 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ GÖZYUMAN 4387 %16.17 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK ÇİÇEK 3007 %6.00 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERCAN EĞİN 1838 %11.00 Detay
GEYVE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK YILDIZ 11439 %34.98 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MENDERES AYVAZ 4257 %8.04 Detay
KARAPÜRÇEK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MURAT ÇORUHLU 3857 %44.96 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP ÖZDEMİR 12565 %31.07 Detay
KAYNARCA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR YAZGAN 8204 %48.86 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP ERDOĞAN 4897 %27.80 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER BİLALOĞLU 545 %2.81 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH BEKİR 1204 %4.61 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR 8237 %10.61 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET EMİN KURUOĞLU 483 %4.72 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL ÖZEN 992 %20.41 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı