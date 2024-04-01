60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.94
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURCU KÜNTECİ ÖZKUL 6970 %4.79 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY KAĞAN AYVAZ 769 %1.37 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÜNAL 669 %2.47 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELTEM İNCEYER 1072 %2.14 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYFER AYDIN 164 %0.98 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZ MAYATUN 209 %0.64 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL BEYAZKOÇ 664 %1.25 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN YAYLA 61 %0.71 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEREM ÇİFTÇİ 445 %1.10 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYKUT AKMAN 101 %0.60 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH ALTIOK 156 %0.89 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE KAŞIK 89 %0.46 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT MÜFTÜOĞLU 229 %0.88 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHADIR YETİM 106 %1.04 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP GÜZEL 21 %0.43 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı