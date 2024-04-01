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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BĞMSZ SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
%0.09|1.035
0 0 1/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.99|1.022
0 0 0/9 1/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|35
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|73
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.23|265
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|110
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0.04|1.486
0 0 1/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
%0.15|2.164
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.87|98
0 0 1/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0.07|449
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.37|2.965
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.56|1.067
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.00|188
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.50|178
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.24|55
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|27
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|1.371
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.04|33
0 0 0/12 1/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.27|115
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.36|486
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|739
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
%0.10|732
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|92
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|104
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|79
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.24|21.841
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.10|566
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0.46|4.270
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|61
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.04|11
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|483
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|90
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|229
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0.17|14.624
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
%0.07|1.953
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.57|3.335
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.04|25
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|67
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.63|740
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.33|859
0 0 1/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0.27|2.096
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|76
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|138
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.72|3.427
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|152
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|1.268
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0.15|1.725
0 0 1/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|181
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.49|5.787
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|602
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
%0.07|721
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
%0.10|628
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.13|1.419
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|111
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|367
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.32|354
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.12|724
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|2.169
0 0 1/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.35|1.015
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.87|261
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.31|119
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.10|628
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|88
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.22|1.016
0 0 1/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.72|1.466
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|33
0 0 1/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.01|8.905
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|56
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|89
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%0.41|4.661
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|98
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.04|166
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|262
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.85|4.089
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0.17|5.512
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%1.06|15.304
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.12|2.018
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%0.11|761
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.37|2.901
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|24
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.60|2.172
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|229
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.45|873
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|2.689
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|74
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.22|1.469
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.56|1.759
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.34|2.137
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%0.20|1.416
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.65|1.975
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.31|1.715
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.80|2.781
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.01|68
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|1.736
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.44|1.233
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.16|1.207
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.84|860
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|151
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.11|9.314
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%0.22|5.844
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.84|4.829
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0.06|78
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.33|3.468
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.52|695
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.84|2.042
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%1.27|3.005
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.47|5.183
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%0.15|1.799
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|524
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0.40|3.534
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.22|4.590
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0.18|1.837
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%0.07|451
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%1.52|2.504
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|279
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.32|662
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.51|2.277
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%0.41|1.196
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|153
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.47|2.829
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|1.089
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%1.01|8.924
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%0.13|192
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%0.34|471
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.45|1.097
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.63|2.255
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0|28
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.01|9.075
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.10|7.117
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.38|1.649
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|97
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı